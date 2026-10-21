Казахстан планирует перейти к двухэтапной модели срочной службы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Военная реформа в Казахстане предусматривает создание беспилотных сил и переход к двухэтапной модели срочной службы, сообщает пресс-служба президента республики по итогам заседания Совета безопасности страны, на котором был одобрен план военной реформы.

Отмечается, что основные положения плана реформы президенту Касым-Жомарту Токаеву представила на заседании заместитель председателя Совбеза Аида Балаева.

Документ предусматривает институциональные преобразования, направленные на повышение эффективности всей военной организации государства.

В частности, планируется пересмотр структуры и состава Вооруженных сил, совершенствование системы управления и оборонного планирования, формирование беспилотных сил и усиление ключевых компонентов армии.

Важнейший аспект военной реформы - переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах, последующие шесть месяцев - служить непосредственно в воинских частях с акцентом на боевую подготовку и выполнение задач в составе подразделений.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности военнослужащих и защите их прав. Планируется создание институтов военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих, а также принятие мер по недопущению неуставных отношений и укреплению воинской дисциплины, говорится в сообщении пресс-службы.

Организационные мероприятия плана будут реализованы до конца текущего года, основные концептуальные меры - в 2027 году.

По итогам заседания президент поручил до конца года завершить работу комиссии по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны. Он подчеркнул, что военная безопасность является общенациональной задачей, требующей согласованной работы всех заинтересованных органов.

Координация работы по выполнению плана военной реформы возложена на правительство и Совбез.