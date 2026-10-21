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Минфин США ввел антииранские санкции против девяти физических и юридических лиц

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) в рамках антииранской операции "Экономический изгой" в среду объявило о введении санкций против четырех юрлиц и пяти физлиц, говорится в пресс-релизе Минфина.

Ограничения затронули юридическую фирму Karnakis & Karnakis, оказывающую услуги в Панаме и Греции, и пять связанных с ней физических лиц.

В санкционный список также включены судоходная компания Roxette Maritime Shipping and Trading S.A, сингапурское судоходное агентство Amigoz Singapore Pte. Ltd. и логистическая судоходная компания Whales Shipping Line LLC со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ).

Под санкции также попали девять судов: семь сухогрузов под флагом Панамы, принадлежащие Roxette Maritime, а также два судна обеспечения ОАЭ компании Whales Shipping Line.

США Иран
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