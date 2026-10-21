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Президент США заявил о приближении к завершению конфликта на Украине

Президент США заявил о приближении к завершению конфликта на Украине
Фото: IMAGO/MediaPunch

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что вероятно, решение украинского кризиса стало в настоящее время ближе, чем за весь предшествующий период.

"На днях я говорил (...) с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении войны с Украиной, к которому, как я думаю, мы приближаемся. Возможно, сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо", - сказал президент.

При этом Трамп усомнился в том, что критики его политики действительно понимают обстановку. Президент подчеркнул, что не стоит предпринимать опрометчивые шаги в то время, когда идет процесс урегулирования кризиса.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 октября 2026 года Военная операция на Украине
Дональд Трамп Владимир Путин РФ США Украина
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