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ВВС Израиля провели операцию по демонстрации силы у границ Ирана

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы Израиля провели масштабную операцию по демонстрации силы у границ Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.

По их словам, в понедельник, когда министр обороны США Пит Хегсет в рамках необъявленного визита в Израиль встречался с премьер-министром Биньямином Нетаньяху на авиабазе Овда, израильские истребители совершили массовый вылет в направлении иранской границы. Маршрут полета соответствовал сценарию возможного удара по Ирану: самолеты прошли через воздушное пространство Сирии и Ирака.

Как указали источники, операция проводилась в 800 км от Израиля и в непосредственной близости от Ирана, в ней были задействованы десятки истребителей и самолетов-заправщиков. Приблизившись к иранской границе, авиагруппа развернулась и вернулась в Израиль. Американские официальные лица отметили, что израильская сторона осознавала: системы ПВО Ирана обнаружат этот вылет.

По данным источников, Израиль заранее уведомил США об операции, охарактеризовав ее как учебное мероприятие, направленное на "демонстрацию силы" и сдерживание Ирана от нападений на Израиль в преддверии выборов.

В то же время некоторые американские представители выразили мнение, что Израиль, возможно, рассчитывал на то, что иранская сторона откроет огонь по самолетам, что дало бы повод для нанесения ударов по Ирану.

На прошлой неделе издание Axios сообщило, что в начале октября Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность проведения масштабной операции против Ирана до предстоящих в ноябре выборов в Израиле и Соединенных Штатах.

Нетаньяху сообщил Трампу о своей обеспокоенности данными израильской разведки согласно которым, Иран предпринимает шаги по возобновлению своей ядерной программы. По словам источников Axios, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир сообщил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Дэну Кейну, что возобновление военных действий в тот период могло привести к переносу выборов в Израиле, поскольку Иран, вероятнее всего, предпринял бы ответные меры.

Трамп, по-видимому, был склонен возобновить удары, однако затем начал сомневаться, поэтому в конечном итоге он отверг предложение Нетаньяху, отмечает Axios.

Израиль Иран
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