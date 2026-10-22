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КСИР заявил, что его военная доктрина теперь носит наступательный характер

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что теперь его военная доктрина становится "наступательной и асимметричной".

"В прошлом оборонная доктрина Ирана была сугубо оборонительной: мы заявляли, что в случае нападения на нас - ответим", - сказал представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Мохебби в интервью агентству SNN.

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке представитель КСИР также пригрозил "вторжением" в любую страну, которая совершит нападение на Иран.

"Теперь мы говорим: если какая-либо страна нападет на нас, мы не только ответим, но и вторгнемся на ее территорию. Наша доктрина становится наступательной и асимметричной. Мы нанесем удар по противнику таким образом, чтобы он осознал всю мощь наших действий", - подчеркнул генерал.

Хроника 28 февраля – 22 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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