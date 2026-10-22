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Экипажи ВКС РФ и ВВС Индии провели совместные полеты в рамках учения "Индра-2026"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Экипажи ВКС России и ВВС Индии провели полеты на самолетах Су-30см и вертолетах Ми-8 в Челябинской области в рамках совместного учения "Индра-2026", сообщили в Минобороны России в четверг.

"В Челябинской области состоялись полеты в рамках совместного российско-индийского межвидового учения "Индра-2026"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время полетов на самолетах Су-30см экипажи двух стран отработали действия по борьбе с малоразмерными низколетящими целями, уничтожению носителей авиационных средств поражения малой и средней дальности и выполнили элементы маневренного воздушного боя на средних и малых высотах.

На вертолетах Ми-8 российские и индийские военные отработали высадку подразделений спецназа, поиск и спасение экипажей, терпящих бедствие в труднодоступной местности, добавили в военном ведомстве.

ВКС России Индия
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