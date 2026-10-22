Рынки акций Европы выросли в среду

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду после снижения по итогам нескольких предыдущих сессий.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,92% - до 644,49 пункта.

Германский DAX прибавил 1,4%, французский CAC 40 - 1,1%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 - по 1,2%.

Британский FTSE 100 вырос менее чем на 0,2%. Сдерживающим фактором для рынка стали статданные, показавшие существенное ускорение инфляции в Великобритании в прошлом месяце. Потребительские цены в стране в сентябре выросли на 3,5% относительно того же месяца годом ранее, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в августе и стала максимальной за 11 месяцев.

Увеличение темпов инфляции одновременно с сильными статданными по рынку труда Великобритании, обнародованными накануне, способствует росту ожиданий подъема ключевой ставки британским ЦБ уже в следующем месяце.

Заметное снижение на торгах в Лондоне в среду показали акции горнодобывающих компаний. Рыночная стоимость Fresnillo опустилась на 2,1%, Antofagastа - на 2%, Endeavour Mining - на 0,5%, Rio Tinto - на 1%.

Кроме того, подешевели бумаги финансовых компаний Aberdeen Group (-4,1%) и 3i Group (-3,9%), а также производителя товаров класса "люкс" Burberry (-2,4%).

Котировки акций нефтегазовых компаний повысились благодаря возобновившемуся подъему цен на нефть. Капитализация BP Plc увеличилась на 1,9%, TotalEnergies - на 1,2%, Eni - на 1,8%.

Стоимость бумаг франко-итальянского производителя корректирующих и солнцезащитных очков EssilorLuxottica подскочила на 15% благодаря сильной отчетности компании за третий квартал. Выручка компании увеличилась на 7% без учета курсовых разниц, составив 7,49 млрд евро, что превзошло консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков в 7,36 млрд евро. Доход от продажи "умных" очков подскочил на 20%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции нидерландской рекрутинговой компании Randstad (+20%), квартальные результаты которой также оказались лучше прогноза рынка.

Бумаги adidas AG, обнародовавшей предварительную отчетность за третий квартал накануне, прибавили в цене 1,7%. Германский производитель спортивных товаров увеличил выручку в минувшем квартале на 9%, до рекордных 7,25 млрд евро.

Цена акций Akzo Nobel повысилась на 4,3%. Один из крупнейших мировых производителей красок и покрытий сократил чистый убыток в третьем квартале на 8%, при этом его выручка практически не изменилась.

Капитализация Carrefour рухнула на 13,8%, акции компании стали лидером снижения в сводном европейском индексе. Французский оператор сети супермаркетов понизил годовые прогнозы, отметив "беспрецедентное" ухудшение социальной обстановки и ситуации в сфере безопасности.

Рыночная стоимость Michelin упала на 7,2%. Производитель автомобильных шин сообщил накануне о снижении квартальной выручки на 0,5% в годовом выражении и подтвердил годовые прогноз