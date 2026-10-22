Уолл-стрит выросла вслед за акциями SpaceX и Super Micro

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в среду благодаря позитивным квартальным отчетностям крупных компаний.

В отсутствие важных статданных все внимание инвесторов сосредоточилось на набирающем ход сезоне корпоративной отчетности. Прогноз участников рынка предполагает, что прибыль входящих в индекс S&P 500 компаний в третьем квартале увеличилась более чем на 30%, по данным LSEG IBES.

Акции SpaceX подскочили на 7,8%. Компания, работающая в сферах космической промышленности, связи и ИИ, в третьем квартале нарастила выручку в 2,6 раза в годовом сравнении и зафиксировала чистую прибыль, при этом выручка и прибыль оказались значительно лучше ожиданий рынка.

Кроме того, CEO SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в ходе конференции, посвященной квартальным результатам SpaceX, что слияние двух компаний является хорошей идеей и может принести много преимуществ.

"SpaceX обладает хорошим потенциалом в сфере искусственного интеллекта, поскольку ИИ-инфраструктура является капиталоемкой, а у SpaceX больше средств, чем у небольших компаний", - отметила Ипек Эзкардешкая из Swissquote. По её мнению, слияние с Tesla может быть хорошей идеей, если "обе компании смогут доказать, что синергия создает ценность для них обеих".

Цена бумаг Super Micro Computer Inc. выросла почти на 10%. Американский производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных в первом квартале 2027 финансового года (июль-сентябрь) ожидает выручку в диапазоне $18,5-19,5 млрд по сравнению с прогнозировавшимися ранее $14,5-15,5 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

Котировки акций конкурирующих HPE и Dell поднялись на 3,7% и 5,3% соответственно.

Чипмейкеры Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices выросли на 2,5% и 3,4%.

Тем временем цена акций Netflix Inc. снизилась на 5,3%, хотя крупнейший в мире стриминговый сервис увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2026 года на 44%. Негативом для рынка стал худший, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал.

Рыночная стоимость AT&T Inc. упала на 6,5%. Американская телекоммуникационная компания резко сократила чистую прибыль в третьем квартале из-за единовременных факторов, при этом выручка увеличилась сильнее прогнозов рынка.

Стоимость акций Abbott Laboratories опустилась на 1,9%. Производитель лекарств и медицинского оборудования в третьем квартале резко сократил чистую прибыль и увеличил выручку, а также объявил о планах выделить в отдельную компанию бизнес по выпуску продуктов питания.

Котировки Philip Morris International уменьшились на 1,2%. Табачный концерн в третьем квартале сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,69% и составил 52856,09 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,58% - до 7757,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,05% и завершил торги на уровне 26702,86 пункта.