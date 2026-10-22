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Трамп считает, что встреча РФ, США и КНР должна быть посвящена денуклеаризации

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная трехсторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином должна быть посвящена, в том числе, сокращению ядерных вооружений.

"Речь идет о денуклеаризации. Так что дело не только в этом. Но у нас есть много шагов. Но я думаю, что это самое близкое, что я когда-либо видел. Вы видите то же, что и я", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы бы говорили о ядерном оружии, о денуклеаризации", - уточнял Трамп.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Китай уже занимается подготовкой встречи лидеров РФ, США и КНР и при благоприятном стечении обстоятельств ее впишут в программу саммита АТЭС в Шэньчжене.

Владимир Путин Дональд Трамп Си Цзиньпин
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