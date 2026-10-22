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Минобороны РФ сообщило о ночном массированном ударе по целям на Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры в Киеве", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, в Одесской области также поражены объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Киев
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