Минобороны РФ сообщило о ночном массированном ударе по целям на Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, объекты транспортной инфраструктуры в Киеве", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, в Одесской области также поражены объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.