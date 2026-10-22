КСИР сообщил об ударах по четырем судам в Персидском заливе

Еще три судна подорвались на минах к западу от Ормузского пролива

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что атаковал четыре судна в Персидском заливе, еще три подорвались на минах вблизи Ормузского пролива, сообщает телеканал Al-Jazeera.

Военно-морские силы КСИР заявили, что обнаружили и нанесли удары по четырем судам, участвовавшим в перевозках нефти в Персидском заливе. Суда загорелись.

Три других судна подорвались на минах к западу от Ормузского пролива.

Телеканал приводит заявление КСИР, согласно которому дальнейшая эскалация со стороны американских военных может привести к прямым действиям против военных баз США в регионе.