На переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Черноморск грузы для ВСУ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью поразили сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии, сообщило министерство обороны РФ.

"На переходе морем поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, в Одесской области также поражены объекты инфраструктуры порта Килия, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого на Украину из-за рубежа.