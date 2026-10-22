Поиск

На переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Черноморск грузы для ВСУ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью поразили сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии, сообщило министерство обороны РФ.

"На переходе морем поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, в Одесской области также поражены объекты инфраструктуры порта Килия, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого на Украину из-за рубежа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Черноморск Одесская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

 "Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

КСИР сообщил об ударах по четырем судам в Персидском заливе

Что случилось этой ночью: четверг, 22 октября

Уолл-стрит выросла вслед за акциями SpaceX и Super Micro

 Уолл-стрит выросла вслед за акциями SpaceX и Super Micro

Страны ЕС обсуждают кандидатуру переговорщика с РФ по украинскому урегулированию

 Страны ЕС обсуждают кандидатуру переговорщика с РФ по украинскому урегулированию

NYT сообщила, что Израиль и США разработали план новых ударов по Ирану

Нетаньяху заявил, что Иран хочет повлиять на выборы в Израиле

 Нетаньяху заявил, что Иран хочет повлиять на выборы в Израиле

Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки на аэропорт в Саудовской Аравии

 Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки на аэропорт в Саудовской Аравии

Госдеп США приказал ряду госслужащих и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию

 Госдеп США приказал ряду госслужащих и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию

КСИР заявил, что собирается продемонстрировать новую авиабомбу

 КСИР заявил, что собирается продемонстрировать новую авиабомбу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12494 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3957 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов