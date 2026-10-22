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Самолет с освобожденным в РФ Хаббардом прибыл в США

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находится освобожденный в России гражданин США Стивен Хаббард, приземлился в Техасе, сообщает телеканал CBS News.

"Самолет, на котором, предположительно, летел Хаббард, прибыл на территорию военной базы в Сан-Антонио, штат Техас", - сообщает телеканал в социальной сети X.

Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Хаббард возвращается в США.

Спецпосланник президента США Уиткофф в среду во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным от имени главы американской администрации поблагодарил за освобождение Хаббарда.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Уиткофф "тепло поблагодарил Путина за этот жест доброй воли, который, несомненно, будет оценен лично Дональдом Трампом, семьей Хаббарда и американской общественностью".

В 2024 году Московский городской суд приговорил Хаббарда к шести годам десяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Как было установлено следствием, Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, по которому должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее $1 тыс. в месяц. Согласно фабуле дела, Хаббард прошел обучение, получил личное огнестрельное оружие, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.

США Стивен Хаббард
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