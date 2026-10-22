Развитие региональной группировки войск Белоруссии и России обсудят в Минске

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вопросы развития региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России будут обсуждаться в четверг на заседании совместной коллегии министерств обороны, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.

"В мероприятии примут участие министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.

"На повестку дня вынесены вопросы, которые имеют принципиальное значение для укрепления обороноспособности Союзного государства: функционирование региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, совершенствование объединенной военной инфраструктуры и Единой системы ПВО, углубление взаимодействия органов военного управления в области совместной оперативной и боевой подготовки", - добавили в белорусском Минобороны.