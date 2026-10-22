Землетрясение произошло на северо-западе Китая у границы с Россией

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3 зафиксирован в 204 км к северо-востоку от города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 9:42 по московскому времени в четверг, находился примерно в 287 км от границы с РФ и в 145 км от границы с Казахстаном.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, в Республике Алтай и в западной части Бурятии.