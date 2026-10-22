Пашинян высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном в 2027-2028 гг.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает возможным подписание соглашения о мире с Азербайджаном в 2027-2028 гг.

"Я говорил, что соглашение о мире с Азербайджаном может быть подписано до 2031 года. Если быть точным, то считаю, что мы должны подписать соглашение в 2027-2028 гг.", - сказал Пашинян в четверг журналистам.

"Мы должны работать с Азербайджаном", - добавил премьер Армении.