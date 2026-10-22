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Делегация АДГ в декабре приедет в Москву обсудить подготовку бизнес-форума РФ-США-Германия

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Представители партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) посетят Россию в декабре для обсуждения предстоящего во втором квартале будущего года бизнес-форума Россия-США-Германия, сообщил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"У нас уже в декабре будет встреча с представителями партии "Альтернатива для Германии", чтобы запланировать детально этот форум на следующий год", - сказал Дмитриев журналистам в Стамбуле в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

По его совам, ожидается, что форум состоится во втором квартале 2027 года. "Многие бизнесмены сегодня подошли из Италии, из других европейских стран, поэтому в том числе с АДГ мы обсудим, насколько целесообразно (участие - ИФ) только немецко-американского бизнеса", - сказал Дмитриев.

Он добавил, что представители АДГ в декабре приедут в Москву для детального обсуждения форума.

Кирилл Дмитриев АДГ Альтернатива для Германия Германия США
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