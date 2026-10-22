Поиск

В Киргизии на 90 дней введут госрегулирование цен на уголь

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии на 90 дней вводится государственное регулирование цен на уголь, сообщила Служба антимонопольного регулирования страны.

Там объяснили, что регулирование поможет обеспечить доступность твердого топлива и предотвратить спекулятивный рост его стоимости.

Максимальные цены будут обозначены позже. Регулирование может быть продлено в зависимости от ситуации на рынке угля.

На топливных базах Бишкека сейчас установлена розничная цена в 7 тысяч сомов ($80) за тонну угля.

Бишкек Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров РФ-США-Украина

Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями по украинскому урегулированию

Михельсон заявил, что глобального перепроизводства СПГ не бывает

Рябков заявил о проработке встречи Путина, Трампа и Зеленского

 Рябков заявил о проработке встречи Путина, Трампа и Зеленского

Пашинян высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном в 2027-2028 гг.

Михельсон назвал объем поставляемого Европе газа с "Ямал СПГ"

"Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

 "Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

КСИР сообщил об ударах по четырем судам в Персидском заливе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12498 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3957 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов