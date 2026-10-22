В Киргизии на 90 дней введут госрегулирование цен на уголь

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии на 90 дней вводится государственное регулирование цен на уголь, сообщила Служба антимонопольного регулирования страны.

Там объяснили, что регулирование поможет обеспечить доступность твердого топлива и предотвратить спекулятивный рост его стоимости.

Максимальные цены будут обозначены позже. Регулирование может быть продлено в зависимости от ситуации на рынке угля.

На топливных базах Бишкека сейчас установлена розничная цена в 7 тысяч сомов ($80) за тонну угля.