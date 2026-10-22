Франция потратит 2,3 млн евро на офисы Макрона после окончания его президентства

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Во французском законопроекте о бюджете предусмотрено 2,3 млн евро на будущие офисы нынешнего президента страны Эммануэля Макрона, сообщает в четверг Politico.

Конституция Франции запрещает президенту занимать этот пост три срока подряд, однако после ухода с должности он сохранит за собой ряд привилегий, напоминает издание.

Примерно через семь месяцев Макрон покинет Елисейский дворец в связи с окончанием мандата, и расходы, связанные с его уходом, уже заложены в бюджет. Как следует из парламентского отчета, оказавшегося в распоряжении Politico, в проект бюджета Франции на следующий год, который в настоящее время обсуждается в парламенте, включена статья расходов в размере 2,3 млн евро.

"Эти средства предназначены для обустройства офисов Макрона. Сумма также покрывает арендную плату, эксплуатационные расходы и обеспечение безопасности в течение последующих шести лет. Бывшие президенты Франции получают ряд пожизненных льгот, включая пенсию, предоставление офисных помещений, услуги личного водителя и полицейскую охрану. В течение первых пяти лет после ухода с поста они также имеют право на штат сотрудников численностью до семи человек. По истечении этого срока количество сотрудников сокращается до трех", - говорится в публикации.

В ней уточняется, что, несмотря на выделение этих средств, Макрон, по всей видимости, еще не определился с местом своей будущей работы.

На сегодняшний день из числа бывших президентов Франции этими услугами пользуются Николя Саркози и Франсуа Олланд. При этом Олланд впоследствии вернулся в парламент в качестве депутата.

Недавно Олланд сообщил, что получает ежемесячную президентскую пенсию в размере 5 тыс. евро в дополнение к выплатам, связанным с его предыдущей профессиональной деятельностью, и текущим доходам.

Макрону, самому молодому президенту в современной истории Франции, на момент ухода с поста будет 49 лет. Он уже заявил, что не намерен получать президентскую пенсию. Свои планы на жизнь после президентства Макрон держит в секрете, поэтому остается неясным, в какой степени он намерен продолжать участвовать в политической жизни, пишет Politico.

Издание напоминает, что хотя конституция запрещает ему баллотироваться на третий срок подряд, он получит право вновь претендовать на пост президента после того, как его преемник вступит в должность. Сам Макрон не исключает такой возможности, отмечается в статье.

Действующий президент Франции завершает свой второй срок в мае 2027 года. Макрон публично допускал возможность возвращения в будущем, например, к выборам 2032 года после перерыва, хотя это остается предметом политических и юридических споров. Конституция Франции (статья 6) запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд. Ограничение на общее число сроков за всю жизнь в тексте основного закона не содержится.