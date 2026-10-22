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В Дахране провели эвакуацию из штаб-квартиры Saudi Aramco

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Руководство нефтяной компании Saudi Aramco после сигнала тревоги распорядилось вывести персонал из центрального офиса в в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знающие обстановку.

Сотрудников попросили работать из дома.

Неясно, из-за чего в административном центре компании сработало предупреждение об опасности. Также непонятно, сколько времени сотрудники Saudi Aramco будут вынуждены работать из дома.

В Saudi Aramco и Минэнерго Саудовской Аравии на запрос Bloomberg пока не ответили.

Ранее в октябре хуситы атаковали штаб-квартиру Saudi Aramco, после чего на объекте возник пожар. В центральном здании повреждения получили три этажа.

22 октября хуситы заявили об ударах с применением ракет и БПЛА, целями стали здание министерства обороны королевства в Эр-Рияде, Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, объект Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре и Международный аэропорт в Абхе.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

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Saudi Aramco Минэнерго Саудовская Аравия хуситы Дахран
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