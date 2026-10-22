В Чехии допустили смягчение санкций против РФ в случае согласия Москвы на переговоры по Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Петр Павел не исключил возможности смягчения санкций в отношении России в случае готовности Москвы к переговорам.

"Если они (Россия - ИФ) готовы к переговорам, настанет время пересмотреть режим санкций", - приводит в четверг агентство ЭФЭ выдержку из его выступления на форуме Берлинского глобального диалога.

По словам Павела, "если контакты состоятся, то для европейских стран будет крайне важно занять более активную роль в этом процессе".

При этом президент Чехии подверг критике чрезмерное давление на Россию только для того, чтобы заставить ее просто согласиться на прекращение конфликта, и предположил, что было бы более плодотворным предоставить Москве возможность начать более широкую дискуссию о послевоенном порядке безопасности в Европе.