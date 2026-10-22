"Туркменнефть" договорилась о сотрудничестве с CNOOC и Malaysian Petroleum Resources Corporation

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госконцерны "Туркменнефть" и "Туркменгаз" в рамках международной конференции "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2026) подписали три контракта и два меморандума с зарубежными компаниями, сообщает электронное издание Turkmenportal.

"Туркменнефть" подписала меморандум с Китайской национальной морской нефтяной корпорацией (CNOOC) о взаимопонимании о сотрудничестве по блокам туркменского сектора Каспийского моря, с Malaysian Petroleum Resources Corporation - меморандум о взаимопонимании в сфере нефтегазовых услуг и оборудования в Туркменистане.

Кроме того, "Туркменнефть" подписала два контракта на закупку различных видов труб: с китайской Tenergy Tianjin Co., Ltd и с казахстанской KSP Steel.

"Туркменгаз" подписал контракт на закупку различных видов труб с узбекским ООО "Ташкентский трубный завод имени Галперина".