Politico узнало о создании Пентагоном структуры для технологических диверсий

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минобороны США сформировало Управление технологической поддержки (Technology Support Office, TSO) для проведения тайных диверсий против технологической инфраструктуры зарубежных стран, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на источники.

"Новая инициатива необходима, чтобы Пентагон мог оказывать противодействие зарубежным противникам, которые используют искусственный интеллект и передовые коммерческие технологии (...), способные подорвать военное преимущество США", - заявили действующие и бывшие американские чиновники, знакомые с ходом создания структуры.

Отмечается, что Пентагон учредил TSO в апреле. Оно основывается на двух секретных разведывательных программах, в рамках которых с 2023 года проводились операции против технологической инфраструктуры иностранных государств, но в меньшем масштабе.

Управление не проводит тайных операций напрямую, однако "разрабатывает передовые инструменты и стратегии с целью ограничения доступа противникам к критически важным технологиям в сфере обороны", пишет Politico.

При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Джейкоб Блисс на вопросы издания о TSO заявил: "Этот запрос, по-видимому, основан на информации, которая просто не соответствует действительности". Белый дом утверждения американских чиновников не прокомментировал.