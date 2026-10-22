Подразделение польской армии создано близ границы с Калининградской областью

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На севере Польши, близ границы с Калининградской областью, создано подразделение Войска Польского, сообщают в четверг польские СМИ.

"В Вельбарке открылся штаб 2-й артиллерийской бригады легионов, а также будут размещены подразделения в Илаве и Суше", - говорится в сообщении.

"Бригада уже вооружена реактивными системами залпового огня Homar-K, позже, в числе прочего, получит самоходные гаубицы K9", - уточняется в нем.

Бригада создана в составе современной 1-й дивизии пехоты легионов, подразделения которой развертываются преимущественно на востоке и северо-востоке Польши, в районе Сувалкского коридора.

Сувалкский коридор - это расположенный вдоль границы Польши и Литвы сухопутный участок длиной около 100 км, который соединяет территорию стран Балтии с остальными членами НАТО и одновременно разделяет Белоруссию и Калининградскую область России.