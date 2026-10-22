Канада и Турция объявили о старте стратегического сотрудничества в обороне и энергетике

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер Канады Марк Карни и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявили о старте стратегического партнерства в сферах обороны, энергетики, торговли и инвестиций.

"Лидеры запустили амбициозное стратегическое партнерство для углубления сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, обороны и безопасности, а также для укрепления гуманитарных связей", - говорится в сообщении на сайте канцелярии канадского премьера.

В соответствии с трехлетними планами стороны будут вместе решать вопросы коллективной безопасности, заниматься темой климатических изменений, поддерживать диалог на уровне правительств.

В свою очередь газета The Globe and Mail отмечает, что Карни предпринял этот шаг в рамках мер по сокращению зависимости Канады от политики США.

Между тем портал Axios сообщает, что отношения Оттавы и Вашингтона продолжают ухудшаться. Так, американские власти заявляли, что Канада пытается повлиять на итоги промежуточных выборов в США 3 ноября посредством введения пошлин в отношении продукции из политически значимых штатов. Карни в свой черед говорил, что все действия Оттавы направлены на защиту интересов канадских граждан и экономики, а не на вмешательство в выборы.