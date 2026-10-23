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ВС США за 100 дней блокады Ирана не позволили ему вывезти из страны нефть на сумму $25 млрд

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американские Вооруженные силы (ВС) за 100 дней, прошедших с момента возобновления морской блокады Ирана, предотвратили экспорт его нефти на сумму $25 млрд, заявило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Сегодня исполняется 100 дней с тех пор, как силы Центрального командования США возобновили морскую блокаду Ирана - своего рода "стальную стену". Эти меры позволили предотвратить экспорт иранской сырой нефти на сумму не менее $25 млрд, а также ограничили возможности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по финансированию подконтрольных ему вооруженных формирований, преступных сетей и террористической деятельности", - говорится в сообщении командования.

При этом указывается, что в настоящее время как морской экспорт из Ирана, так и импорт полностью отсутствуют.

"За это время морем в Иран не осуществлялся ни импорт, ни экспорт товаров - за исключением доставки гуманитарной помощи, разрешенной американскими военными", - отметили в CENTCOM.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня.

КСИР ВМС США Иран США
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