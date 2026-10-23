Европарламент призвал Совет ЕС включить хуситов в европейский список террористических организаций

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента (ЕП) осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов, военное наступление в Йемене и призвали Совет ЕС внести их в европейский список террористических организаций.

"В резолюции, принятой в четверг, депутаты квалифицируют эти нападения как грубое нарушение международного права и международного гуманитарного права. Они подчеркивают, что в результате этих действий погибло и было вынуждено покинуть свои дома большое число мирных йеменцев, а гуманитарный кризис в стране усугубился", - сообщила пресс-служба ЕП.

"Вслед за предложением высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас Европейский парламент призывает Совет ЕС включить движение хуситов, в том числе его военное и политическое крылья, руководство, а также военный и силовой аппарат, в список террористических организаций, который сформирован Европейским союзом", - отмечается в коммюнике.

Парламент также осудил ракетные удары и атаки с использованием БПЛА, совершенные хуситами против Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов в последние годы.

Европарламент "решительно осудил дестабилизирующую роль иранского режима, который представляет серьезную угрозу безопасности и стабильности региона в целом", он "поставляет хуситам оружие, технологии, связанные с ракетами и БПЛА, а также обеспечивает их подготовку и финансирование".

В резолюции ЕП осуждается "координация действий между хуситами, группировкой "Хезболла" и другими вооруженными формированиями, поддерживаемыми Ираном"; подчеркивается, что "достижение прочной стабильности на Ближнем Востоке невозможно без разоружения и демобилизации всех ополчений и негосударственных вооруженных группировок".

"Европейский парламент также требует ликвидировать все каналы финансирования движения хуситов и заморозить в рамках ЕС все денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие хуситам и лицам, содействующим их деятельности. Депутаты решительно осуждают морскую блокаду, установленную хуситами в отношении Саудовской Аравии, а также их атаки на энергетическую инфраструктуру и коммерческое судоходство в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Они выражают серьезную обеспокоенность последствиями для Европейского союза, вызванными одновременным нарушением судоходства в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Эта ситуация ведет к росту цен на энергоносители, что наносит ущерб домохозяйствам, предприятиям и конкурентоспособности Европы", - говорится в принятой резолюции.