Поиск

Европарламент призвал Совет ЕС включить хуситов в европейский список террористических организаций

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента (ЕП) осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов, военное наступление в Йемене и призвали Совет ЕС внести их в европейский список террористических организаций.

"В резолюции, принятой в четверг, депутаты квалифицируют эти нападения как грубое нарушение международного права и международного гуманитарного права. Они подчеркивают, что в результате этих действий погибло и было вынуждено покинуть свои дома большое число мирных йеменцев, а гуманитарный кризис в стране усугубился", - сообщила пресс-служба ЕП.

"Вслед за предложением высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас Европейский парламент призывает Совет ЕС включить движение хуситов, в том числе его военное и политическое крылья, руководство, а также военный и силовой аппарат, в список террористических организаций, который сформирован Европейским союзом", - отмечается в коммюнике.

Парламент также осудил ракетные удары и атаки с использованием БПЛА, совершенные хуситами против Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов в последние годы.

Европарламент "решительно осудил дестабилизирующую роль иранского режима, который представляет серьезную угрозу безопасности и стабильности региона в целом", он "поставляет хуситам оружие, технологии, связанные с ракетами и БПЛА, а также обеспечивает их подготовку и финансирование".

В резолюции ЕП осуждается "координация действий между хуситами, группировкой "Хезболла" и другими вооруженными формированиями, поддерживаемыми Ираном"; подчеркивается, что "достижение прочной стабильности на Ближнем Востоке невозможно без разоружения и демобилизации всех ополчений и негосударственных вооруженных группировок".

"Европейский парламент также требует ликвидировать все каналы финансирования движения хуситов и заморозить в рамках ЕС все денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие хуситам и лицам, содействующим их деятельности. Депутаты решительно осуждают морскую блокаду, установленную хуситами в отношении Саудовской Аравии, а также их атаки на энергетическую инфраструктуру и коммерческое судоходство в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Они выражают серьезную обеспокоенность последствиями для Европейского союза, вызванными одновременным нарушением судоходства в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Эта ситуация ведет к росту цен на энергоносители, что наносит ущерб домохозяйствам, предприятиям и конкурентоспособности Европы", - говорится в принятой резолюции.

Европарламент ЕС Йемен Иран Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Париже продлен до понедельника комендантский час в ряде районов города

 В Париже продлен до понедельника комендантский час в ряде районов города

Президент РФ заявил о готовности России договариваться с Украиной

WSJ узнала о просьбе Трампа к Маску снять ограничения с работы Starlink на Украине

Politico прогнозирует волну масштабных беспорядков в странах ЕС осенью и зимой

 Politico прогнозирует волну масштабных беспорядков в странах ЕС осенью и зимой

Brent остается в плюсе и торгуется у $111,39 за баррель

Ярмарка Art Basel Paris не будет работать 24-25 октября

 Ярмарка Art Basel Paris не будет работать 24-25 октября

В Чехии допустили смягчение санкций против РФ в случае согласия Москвы на переговоры по Украине

Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров РФ-США-Украина
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12503 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3961 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов