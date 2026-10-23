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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло между Камчаткой и Командорами

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, произошедшее в акватории Тихого океана между полуостровом Камчатка и Командорским островом Беринга, сообщает в пятницу Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Сейсмическое событие произошло в 08:42 пятницы по местному времени (23:42 четверга мск). Его эпицентр находился в 134 км западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга, в 177 км юго-восточнее окружного центра Усть-Камчатск.

Очаг залегал на глубине 40 км под морским дном. Энергетический класс землетрясения составил 10,5.

О силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Камчатка
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