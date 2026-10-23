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Начальник Генштаба Ирана предупредил о сокрушительном ответе в случае нападения США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Иранские войска готовы дать мощный ответ на повторное нападение США на Исламскую Республику, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдуллахи.

"Мы готовы дать врагу сокрушительный и решительный отпор", - написал Абдуллахи в социальной сети X.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также предупредил, что в случае возобновления полномасштабных военных действий Тегеран нанесет удары по нефтяным объектам и подводным кабелям в районе Персидского залива, передают местные СМИ. Он добавил, что целями могут стать и объекты, связанные с искусственным интеллектом, и центры обработки данных.

Хроника 28 февраля – 23 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Тегеран
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