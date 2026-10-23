В ЦАХАЛ заявили, что оперативной необходимости в ударе по Ирану нет

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир считает, что в настоящее время нет оперативной необходимости в возобновлении ударов по Ирану до выборов в Кнессет, которые состоятся на следующей неделе.

"Мы не видим никаких признаков того, что до выборов необходимо наносить удар по Ирану. Если мы придем к выводу, что такой удар необходим, мы его нанесем", - приводит слова Замира израильский 13-й телеканал.

По его данным, Замир, выступая на недавнем закрытом совещании с военачальниками, тем не менее указал, что армия готова действовать в случае необходимости.

Как сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц, США и Израиль разработали планы возобновления военных ударов по Ирану после промежуточных выборов в Штатах, которые пройдут 3 ноября. В статье говорится, что обе страны активизировали военные учения в рамках подготовки к возможной "короткой, но интенсивной операции". В качестве потенциальных целей разработанного плана называются иранские ядерные объекты, энергетическая инфраструктура, а также арсеналы ракет и беспилотников.

По сообщению портала Axios, в понедельник ВВС Израиля провели масштабную операцию по демонстрации силы у границ Ирана, имитируя нанесение авиаударов.

Как указали источники Axios, маршрут полета истребителей соответствовал сценарию возможного удара по Ирану. Самолеты прошли через воздушное пространство Сирии и Ирака. Операция проводилась в 800 км от Израиля и в непосредственной близости от Ирана, в ней были задействованы десятки истребителей и самолетов-заправщиков.