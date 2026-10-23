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Трамп уверен в успехе республиканцев на выборах при высокой мобилизации его электората

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что если ему удастся привлечь своих сторонников к голосованию на промежуточных выборах в Конгресс США, то республиканцы смогут одержать победу.

"Когда я участвую в выборах, у нас почти на 50% больше избирателей. Так что, если я смогу привести своих избирателей (на выборы - ИФ), мы победим. Если мы не сможем привести избирателей, то, думаю, нет (не победим - ИФ)", - сказал Трамп журналистам.

В то же время лидер США не стал связывать победу республиканцев на выборах с его поддержкой кандидатуры вице-президента Джей Ди Вэнса на президентских выборах в 2028 году.

"Я даже не думал об этом сейчас. (...) У нас слишком много времени, чтобы думать об этом. До этого еще далеко", - отметил Трамп.

Промежуточные выборы в США намечены на 3 ноября. Американцам предстоит избрать весь состав Палаты представителей (435 мест) и 35 из 50 сенаторов. На настоящий момент обе палаты Конгресса США контролируют республиканцы.

Дональд Трамп Конгресс США
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