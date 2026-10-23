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Рубио и Рютте обсудили украинское урегулирование

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в телефонном разговоре обсудили урегулирование конфликта на Украине и безопасность на Черном море, информировали в Госдепартаменте.

"Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили вопросы безопасности на Черном море, продолжающиеся усилия по содействию переговорному урегулированию (конфликта - ИФ) между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Кроме того Рубио и Рютте поговорили о подготовке к декабрьской встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2026 года Военная операция на Украине
Марк Рютте Марко Рубио НАТО США
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