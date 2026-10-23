Пентагон начал учения стратегических ядерных сил Global Thunder

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах начались ежегодные учения стратегических ядерных сил Global Thunder 27, сообщило Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM).

"В учениях Global Thunder 27 задействован личный состав всей структуры стратегических сил. (...) Цель - повышение готовности ядерных сил, а также обеспечение безопасности, надежности, эффективности и убедительности потенциала стратегического сдерживания", - говорится в сообщении USSTRATCOM.

При этом подчеркивается, что "данные учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия какого-либо государства, других субъектов или текущие события в мире".

Стратегическому командованию ВС США подчиняются части и соединения стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие (в том числе 46 самолетов B-52H и 19 B-2), 400 межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования Minuteman III, а также 14 стратегических атомных подводных лодок класса Ohio, каждая из которых оснащена 20 баллистическими ракетами Trident II D5.