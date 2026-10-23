Трамп считает, что украинский конфликт приближается к завершающей стадии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине приближается к завершению.

"Я урегулировал восемь жестоких войн (...) и, я думаю, мы близки к завершению еще двух. Я думаю, (конфликт - ИФ) Россия - Украина приближается к этой стадии", - сказал Трамп на митинге в штате Айова.

Конфликт США с Ираном, по его словам, также в числе близких к завершению.

Ранее в среду американский лидер уже сообщал, что приблизился к решению украинского кризиса.

"Мы приближаемся к этому. Может быть, сейчас мы ближе, чем когда бы то ни было", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

21 октября спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел в Санкт-Петербурге переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия тщательно анализирует содержание предложений, которые Уиткофф привез на переговоры. 20 октября Уиткофф встречался в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями европейских государств.