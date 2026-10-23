Европейские рынки акций завершили торги четверга в минусе, итальянский FTSE потерял 2,5%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг заметным снижением на фоне подъема цен на нефть, а также общего снижения аппетита к риску из-за сигналов возможного усиления глобальной геополитической напряженности.

Американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Вероятными целями, по информации газеты, станут энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также ракетный и беспилотный арсенал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоров с Ираном. Он пообещал, что "что-то произойдет в ближайшее время", не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка снизился на 1,05% - до 637,74 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,26%, германский DAX - 1,07%, французский CAC 40 - 1,39%, итальянский FTSE MIB - 2,54%, испанский IBEX 35 - 2,12%.

В число лидеров падения в сводном европейском индексе вошли акции поставщиков материалов для проводниковой отрасли Soitec и Aixtron, стоимость которых опустилась на 9,8%.

Заметно подешевели также бумаги Nokia Corp. (-9,7%) и Siemens Energy (-8,6%).

Капитализация Hermes International снизилась на 4,9. Французский дом моды в третьем квартале 2026 года увеличил выручку на 5,5% - до 4,096 млрд евро. При этом рост без учета изменения курсов обмена валют составил 4,3%, минимальные с начала 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 5,2%, по данным Visible Alpha.

Рыночная стоимость Barclays Plc уменьшилась на 2,3%. Британский банк увеличил доналоговую прибыль в третьем квартале 2026 года на 12%, однако показатель оказался немного хуже прогнозов рынка. Barclays также анонсировал увольнение 5 тыс. сотрудников.

Акции других британских банков также заметно подешевели в связи с ожиданиями, что проект бюджета Великобритании, который правительство представит на следующей неделе, будет включать повышение налогов. Стоимость бумаг HSBC уменьшилась на 2,1%, Lloyds - на 2,8%, NatWest - на 2,6%.

Котировки акций горнодобывающих компаний опустились вслед за снижением цен на металлы, в том числе, медь, серебро и золото. Капитализация Antofagasta упала на 6,2%, Fresnillo - на 6,5%, Anglo American - на 5,6%, Endeavour Mining - на 3,9%.

Тем временем цена бумаг Nestle выросла на 1,1%. Крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в третьем квартале увеличил выручку на 5,2% в годовом выражении, до 22,76 млрд франков, при этом органически показатель вырос на 4%. Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой Nestle, предполагал, что выручка составит 22,49 млрд франков.

Рыночная стоимость London Stock Exchange Group Plc (LSEG) поднялась на 7,7%. Выручка оператора Лондонской фондовой биржи в третьем квартале увеличилась на 8,5%. Компания сообщила о покупке американского поставщика финансовых данных Octus примерно за $3,54 млрд.

Акции германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, подорожали на 3,2%. Ее выручка в третьем квартале поднялась на 13% благодаря росту спроса на "облачные" сервисы компании, впервые превысив отметку 10 млрд евро.

В Италии резкое снижение индекса вызвано, в частности, падением котировок акций производителя полупроводниковых компонентов Technoprobe (-7,6%), а также производителя кабелей Prysmian (-7,6%) и нефтесервисной компании Saipem (-6%).

Резко подешевели также бумаги STMicroelectronics (-5%), UniCredit (-4,7%) и Banca Monte dei Paschi di Siena (-4,4%).