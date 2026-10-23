Не менее 27 нападений на торговые суда произошло в октябре в Ормузском проливе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В октябре зафиксировано наибольшее количество атак на торговые суда в Ормузском проливе с момента начала конфликта между США и Ираном в конце февраля, следует из данных Международной морской организации ООН (IMO).

С начала месяца было совершено 27 нападений на коммерческие суда. Для сравнения в марте произошло 22 атаки, а также были совершены нападения на морскую буровую платформу и два буксира.

Несмотря на участившиеся нападения, суда продолжают следовать через пролив. По информации лондонской аналитической компании в сфере морских перевозок Lloyd's List, в период с 5 по 11 октября через пролив прошли 104 судна, не связанных с Ираном. За это же время было совершено 12 атак. Как сообщает IMO, шесть из них пришлись на 11 октября.

Атаки, в основном на танкеры, перевозившие сырую нефть, происходили практически ежедневно. При этом, как отмечает Военно-морской институт США, их осуществляли как Иран, так и Соединенные Штаты. Американские ВМС наносили удары по судам, которые, по утверждению Пентагона, нарушали блокаду или оказывали военное содействие Ирану.