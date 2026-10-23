Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

Трейдеры работают на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились вслед за котировками акций технологических компаний.

Nasdaq упал максимально с июня (на 2,6%) на фоне новой волны опасений инвесторов по поводу масштабных расходов компаний сферы искусственного интеллекта. Давление на рынок акций также оказали рост цен на нефть и сигналы возможного усиления глобальной геополитической напряженности.

Американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Вероятными целями, по информации газеты, станут энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также ракетный и беспилотный арсенал.

Акции Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подешевели на 7%. Квартальные результаты компании оказались заметно лучше ожиданий аналитиков, однако беспокойство у участников рынка вызвали масштабные планы расходов Meta, которые, вероятно, потребуют новых крупных заимствований.

Рыночная стоимость Tesla Inc. снизилась на 0,1%. Производитель электромобилей в третьем квартале зафиксировал выручку практически на прошлогоднем уровне, однако в автомобильном сегменте показатель уменьшился на 3%.

Заметное снижение по итогам торгов в четверг показали бумаги чипмейкеров, в том числе Nvidia Corp. (-4,4%), Advanced Micro Devices Inc. (-8,1%), Micron Technology Inc. (-6,3%), Intel Corp. (-8,1%).

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. опустилась на 4,6%, Alphabet Inc. - на 3,2%, Microsoft Corp. - на 2,2%.

Котировки акций компаний потребительского сектора уверенно выросли в четверг, инвесторы перекладывали средства из акций ИТ-компаний в наиболее надежные сегменты рынка.

Капитализация Procter & Gamble Co. подскочила на 5,6%, бумаги компании стали лидером роста в Dow Jones. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил выручку в первом квартале 2027 финансового года на 4%, что оказалось лучше ожиданий рынка. Компания также повысила годовой прогноз повышения продаж.

Заметно подорожали также бумаги Home Depot Inc. (+4,3%), Johnson & Johnson (+3,8%), Coca-Cola Co. (+2,9%), Walmart Inc. (+2,8%), McDonald's Corp. (+2,6%).

Акции военно-промышленной компании Lockheed Martin Corp. выросли в цене на 7%. Ее чистая прибыль и выручка в минувшем квартале превзошли ожидания экспертов. Кроме того, Lockheed Martin улучшила годовые прогнозы.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 0,02% - до 52867,98 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,21%, до 7663,43 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 2,6%, составив 26008,86 пункта.