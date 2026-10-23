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Таджикистан представил опыт многоязычного образования

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода в Ашхабаде (Туркменистан) принял участие в круглом столе министров образования стран Центральной Азии и Монголии, посвященном развитию регионального сотрудничества посредством многоязычного образования, сообщает пресс-центр профильного министерства республики.

В ходе выступления Саидзода отметил важность обмена национальным опытом в сфере многоязычного образования, подчеркнув, что использование языкового разнообразия должно способствовать повышению качества обучения и укреплению добрососедских отношений между странами региона.

По его словам, языковая политика Таджикистана предусматривает укрепление государственного языка как фактора общественного единства, уважение к родным языкам и расширение возможностей для изучения иностранных языков.

Министр сообщил, что в образовательных учреждениях республики наряду с таджикским используются русский, узбекский, киргизский, туркменский и английский языки. В стране также действуют учреждения, где обучение ведется на нескольких языках.

При этом Саидзода подчеркнул, что наличие различных языков обучения само по себе не гарантирует полноценного многоязычного образования. По его словам, приоритетное значение имеют качество преподавания, эффективность образовательных методик и реальные результаты освоения знаний учащимися.

Отдельное внимание в выступлении было уделено реализации государственной программы совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков на период до 2030 года. В частности, отмечена работа по пересмотру стандартов и учебных программ начальных классов с акцентом на развитие навыков аудирования, говорения, чтения и письма.

По мнению министра, образовательная политика должна быть ориентирована на практические результаты, позволяющие каждому ребенку понимать учебный материал, свободно выражать свои мысли и последовательно развивать языковые навыки.

Саидзода также отметил, что такой подход способствует развитию человеческого капитала, укреплению общественного согласия и расширению взаимопонимания между государствами Центральной Азии и Монголией.

Участие Таджикистана в региональной встрече направлено на обмен опытом и определение перспективных направлений сотрудничества в сфере образования, говорится в сообщении.

Таджикистан Туркменистан
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