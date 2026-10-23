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Маск пожертвовал $445 млн республиканцам перед промежуточными выборами в США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Илон Маск пожертвовал по меньшей мере $445 млн на промежуточные выборы в Конгресс США, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, значительная часть пожертвований была направлена на то, чтобы помочь республиканцам сохранить свое влияние в Сенате США.

"Приток наличных денег сделал самого богатого человека в мире крупнейшим донором на промежуточных выборах, которые определят, какая партия будет контролировать Конгресс в течение последних двух лет пребывания президента Дональда Трампа в Белом доме", - отмечает CNN.

Телеканал уточняет, что согласно данным Федеральной избирательной комиссии, только за первые две недели октября Маск вложил дополнительные $76,8 млн.

Ранее The New York Times сообщала, что Маск за три месяца пожертвовал в общей сложности более $276 млн комитетам политических действий (PAC) и другим организациям Республиканской партии.

"Эти мощные инвестиции позволили аппарату Республиканской партии донести свои идеи до людей, чтобы республиканцы смогли получить реальный шанс бросить вызов истории", - заявил газете представитель принадлежащего Маску PAC America Эндрю Ромео.

Отмечалось, что в период между июлем и сентябрем Маск, в частности, пожертвовал $158 млн PAC Senate Leadership Fund, который поддерживает республиканских кандидатов в Сенат.

Газета отмечала, что и до этого Маск периодически делал крупные пожертвования в предвыборные фонды Республиканской партии.

В США PAC являются организациями, которые собирают пожертвования и передают их кампаниям, поддерживающим различных кандидатов на выборах.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На них на кону будут все места в Палате представителей, а также - часть мест в Сенате. Опросы показывают, что у Демократической партии есть хорошие шансы вернуть себе большинство в Палате представителей, а при удачном стечении обстоятельств - и в Сенате.

Илон Маск Конгресс США
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