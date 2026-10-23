Президент Узбекистана обсудил с главой "Росатома" строительство АЭС в республике

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, стороны обсудили ход реализации проекта строительства первой интегрированной атомной электростанции в республике, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"В фокусе внимания были вопросы практической реализации проекта строительства первой интегрированной атомной электростанции в нашей стране, а также развития сопутствующей инфраструктуры на основе передовых технологий и знаний", - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечены продолжающиеся работы по строительству фундамента здания первого реактора и проектированию АЭС, информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, особое внимание было уделено подготовке квалифицированных кадров для атомной отрасли, в том числе на базе Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и на объектах "Росатома".

Кроме того, стороны обсудили перспективы создания вблизи будущей АЭС города атомщиков с энергоэффективным жильем, современными образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями, а также другой социальной инфраструктурой.

В Узбекистане впервые в мировой практике на одной площадке планируется размещение двух энергоблоков большой мощности ВВЭР-1000 и двух энергоблоков малой мощности РИТМ-200Н общей установленной мощностью около 2,1 тыс. МВт. Ожидается, что комбинированная конфигурация позволит вырабатывать до 15 млрд кВт.ч электроэнергии в год. Генеральным подрядчиком проекта выступает АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома").

Накануне Лихачев посетил строительную площадку интегрированной атомной электростанции в Джизакской области и ознакомился с ходом реализации проекта.