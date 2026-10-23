Франция и Великобритания готовятся к шторму "Остин"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Во Франции и Великобритании принимают меры по подготовке к мощному шторму "Остин", сообщают в пятницу европейские СМИ.

Согласно французскому телеканалу BFM TV, порывы ветра на северо-западе Франции достигают скорости 130 км/ч. В связи с сильным ветром в 23 департаментах страны ввели повышенный - "оранжевый" - уровень погодной опасности. По прогнозу "Метео-Франс", ветер начнет стихать только вечером.

Непогода привела к отключению электричества в 161 тыс. домохозяйств во Франции, по большей части в регионах Нормандия, Пеи-де-ла-Луар и Бретань.

Французская железнодорожная компания SNCF объявила о приостановке в пятницу и субботу движения поездов на всех линиях в Нормандии, и частично - в регионах Бретань и О-де-Франс. Нарушение железнодорожного движения коснется и Парижского региона.

Неблагоприятные погодные условия привели к отмене морского транспортного сообщения между Францией и Англией.

По данным телеканала Sky News, максимальная скорость порывов ветра на юго-западе Англии достигает почти 130 км/ч. По прогнозу, стихия затронет также Шотландию и Уэльс. В ряде регионов уже введен "желтый" уровень опасности. Непогода привела к отключению электричества почти в 10 тыс. домохозяйств.

На Нормандских островах введен "красный", максимальный, уровень погодной опасности. На острове Джерси в проливе Ла-Манш отменили в пятницу все школьные занятия.

Согласно метеорологам, в субботу в Британию придет новый шторм - "Боэло". Он принесет сильные ветры в Шотландию, Северную Ирландию, на Нормандские острова и на север Англии.