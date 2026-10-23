Поиск

Более 1 тыс. человек эвакуированы на Тайване из-за тайфуна "Чампи"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Приближающийся к острову Тайвань тайфун "Чампи" привел к эвакуации более 1 тыс. жителей, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

Кроме того, по их данным, стихийное бедствие привело к гибели одного человека: его унесло волнами, когда он стоял на берегу острова Люцююй. Кроме того, из-за тайфуна не менее 94 человек получили травмы, в частности, в ДТП, а также из-за падений рекламных щитов и деревьев.

В связи с непогодой, согласно Taipei Times, на острове отменили 977 (262 внутренних и 715 международных) авиарейсов и приостановили движение 96 паромов на 10 маршрутах. Также отменили занятия в школах. Более 23 тыс. военнослужащих на острове готовы к проведению спасательных операций.

По данным метеорологического агентства Тайваня, приближение тайфуна "Чампи" создало неблагоприятные погодные условия на всем острове и, по прогнозам, они продлятся до субботы.

В ближайшие два дня на Тайвань обрушатся сильные дожди: в горных районах на севере и северо-востоке острова выпадет от 60 до 90 см осадков.

По состоянию на 11:00 по местному времени (06:00 по Москве) тайфун находился примерно в 260 км к юго-востоку от уезда Илань и двигался со скоростью 11-15 км/ч. Максимальная устойчивая скорость ветра в радиусе действия тайфуна достигала 155 км/ч.

Кроме того, непогода затронула Японию. Из-за тайфуна, по данным компании Okinawa Electric Power, более 8 тыс. домохозяйств испытывают перебои с электроснабжением. Из-за непогоды японские авиакомпании отменили более 160 рейсов.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала население сохранять бдительность в связи с тайфуном. В сообщении в соцсети Х она посоветовала "проявлять крайнюю осторожность в связи с штормовыми порывами ветра и с высокими волнами".

Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Таиланд отложил введение налога на выезд

 Таиланд отложил введение налога на выезд

Власти Австрии объявили о высылке четырех российских дипломатов

Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Маск пожертвовал $445 млн республиканцам перед промежуточными выборами в США

Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

 Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

Глава КНР призвал предпринять все усилия для минимизации потерь после землетрясения

 Глава КНР призвал предпринять все усилия для минимизации потерь после землетрясения

Астрономы поставили под сомнение июньскую датировку "Звёздной ночи" Ван Гога

 Астрономы поставили под сомнение июньскую датировку "Звёздной ночи" Ван Гога

Пентагон начал учения стратегических ядерных сил Global Thunder

 Пентагон начал учения стратегических ядерных сил Global Thunder

16 человек погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в Китае

Маск снял ограничения с работы Starlink на Украине

 Маск снял ограничения с работы Starlink на Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12531 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 129 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов