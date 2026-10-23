Более 1 тыс. человек эвакуированы на Тайване из-за тайфуна "Чампи"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Приближающийся к острову Тайвань тайфун "Чампи" привел к эвакуации более 1 тыс. жителей, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

Кроме того, по их данным, стихийное бедствие привело к гибели одного человека: его унесло волнами, когда он стоял на берегу острова Люцююй. Кроме того, из-за тайфуна не менее 94 человек получили травмы, в частности, в ДТП, а также из-за падений рекламных щитов и деревьев.

В связи с непогодой, согласно Taipei Times, на острове отменили 977 (262 внутренних и 715 международных) авиарейсов и приостановили движение 96 паромов на 10 маршрутах. Также отменили занятия в школах. Более 23 тыс. военнослужащих на острове готовы к проведению спасательных операций.

По данным метеорологического агентства Тайваня, приближение тайфуна "Чампи" создало неблагоприятные погодные условия на всем острове и, по прогнозам, они продлятся до субботы.

В ближайшие два дня на Тайвань обрушатся сильные дожди: в горных районах на севере и северо-востоке острова выпадет от 60 до 90 см осадков.

По состоянию на 11:00 по местному времени (06:00 по Москве) тайфун находился примерно в 260 км к юго-востоку от уезда Илань и двигался со скоростью 11-15 км/ч. Максимальная устойчивая скорость ветра в радиусе действия тайфуна достигала 155 км/ч.

Кроме того, непогода затронула Японию. Из-за тайфуна, по данным компании Okinawa Electric Power, более 8 тыс. домохозяйств испытывают перебои с электроснабжением. Из-за непогоды японские авиакомпании отменили более 160 рейсов.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала население сохранять бдительность в связи с тайфуном. В сообщении в соцсети Х она посоветовала "проявлять крайнюю осторожность в связи с штормовыми порывами ветра и с высокими волнами".