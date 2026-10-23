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Около 50 тыс. человек скончались летом из-за аномальной жары в Европе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Летом 2026 года более 50 тыс. человек скончались из-за последствий аномальной жары почти в 900 европейских городах, говорится в докладе института Грэнтэма Имперского колледжа Лондона.

"По нашим оценкам, этим летом была зафиксирована 50 391 вызванная жарой "избыточная смерть" в 854 городах", - говорится в докладе.

Избыточной смертностью называют временное увеличение смертности по сравнению с изначально ожидаемой из-за таких внешних факторов, как аномальные погодные явления, военные конфликты или голод.

Исследователи отмечают, что около двух третей смертей от жары этим летом были обусловлены именно антропогенными изменениями климата.

Наибольшая смертность от жары была зафиксирована на Мальте, в Италии и в Венгрии. Также отмечается, что почти в половине случаев от последствий жары умирали люди старше 85 лет. При этом 883 из зафиксированных смертей пришлись на людей в возрасте от 20 до 44 лет.

Количество вызванных жарой смертей летом 2026 года почти в два раза превысило показатели за аналогичные периоды 2025 и 2024 годов.

В мае на Европу обрушилась аномальная жара, которая продержалась почти все лето, в нескольких странах были установлены температурные рекорды. В некоторых странах столбик термометра достигал – а местами превышал – 40 градусов Цельсия. Из-за чрезвычайно высоких температур во многих европейских странах, в частности, во Франции, Испании и Италии, вспыхнули природные пожары.

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