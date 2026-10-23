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Истребители Франции и Британии приняли участие в совместных учениях ядерных сил

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Британские истребители Typhoon провели вместе с французскими самолетами Rafale совместные учения сил ядерного сдерживания, заявила в пятницу французский министр вооруженных сил Катрин Вотрен.

"Впервые истребители Typhoon Королевских ВВС вместе с истребителями Rafale ВВС Франции приняли участие в учениях, организованных нашими стратегическими воздушными силами", - написала она в социальной сети X.

Вотрен добавила, что такой шаг демонстрирует приверженность стран обеспечению безопасности в Европе.

Западные СМИ отмечают, что речь идет об учениях "Рамми", целью которых была имитация ядерного удара. В ходе учений не было задействовано настоящее ядерное оружие.

Учения прошли во вторник вечером над Средиземным морем.

В июле 2024 года Лондон и Париж договорились укреплять сотрудничество в сфере ядерных арсеналов.

Франция Великобритания
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