Российский эксперт: доказательств внешнего вмешательства в события во Франции и других странах Европы нет

Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев проанализировал, считать ли участие мигрантов в протестов серьезным фактором

Фото: Tonny Linke/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Что послужило причиной и триггером массовых беспорядков во Франции и других европейских странах, нет ли там иностранного вмешательства, чем грозят беспорядки Эммануэлю Макрону – на эти вопросы обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну отвечает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, кандидат политических наук Алексей Чихачев.

- Франция, а вслед за ней ряд европейских стран, охвачены протестными акциями, массовыми беспорядками. Что случилось – это нечто новое или традиционные социальные потрясения?

- Во-первых, что касается причин и триггеров происходящего во Франции, то они имеют комплексный характер. С одной стороны, повлияла, конечно же, негативная макроэкономическая обстановка в стране. Это растущая стоимость жизни, высокие показатели госдолга, инфляции, бюджетного дефицита. И естественно граждане на себе непосредственно ощущают. Но с другой стороны, есть, конечно, и более точечные факторы, связанные с системой образования во Франции. Она традиционно считается таким предметом национальной гордости, и всегда на эту сферу отводятся достаточно большие бюджетные ресурсы. Особенно школьное образование считается таким важнейшим республиканским институтом. Через школу для молодых поколений передаются ценности свободы, равенства и братства, на которых стоит современное французское государство.

- А что правительство перестало выделять средства в нужном объеме?

- Здесь наблюдается определенный парадокс. В последние десятилетия школа все равно хронически недофинансировалась. Несмотря на все более растущие расходы, этого все равно было недостаточно. В итоге накопились очень глубокие системные проблемы в этой отрасли, связанные с обветшанием учебных зданий, недостаточным количеством преподавателей, перегруженностью классов, несбалансированностью учебных планов и т.д.

Поэтому с началом нового учебного года эта ситуация в общем-то вскипела, наложившись на ряд более широких факторов.

- Многие обращают внимание на активное участие мигрантов в беспорядках. Опять же палестинские флаги на баррикадах. Это серьезный фактор или рутина?

- Это, конечно же, такое достаточно заметное крыло протестующих. Но я бы объяснил их участие в протестах скорее попыткой как-то самовыразиться, заодно лишний раз пограбить наиболее обеспеченные, дорогие магазины. У них скорее интерес, я думаю, такой более приземленный и шкурный, что называется.

- То есть ведущая роль здесь у "коренных" французов, а мигранты - только примкнувшие?

- Важно понимать, с чего начинались эти акции? Основная часть протестующих — это все-таки не сами мигранты, а французские студенты, преподаватели, учителя и школьники. Просто специфика французских протестов заключается в том, что они действительно начинаются по какой-то более узкой нишевой теме, но постепенно разрастается их повестка тематическая, лозунги, и расширяется число участников. К ним затем присоединяются профсоюзы, разного рода общественные организации, ну и своего рода профессиональные погромщики, которые готовы вписаться в любой протест под разными абсолютно лозунгами, лишь бы как можно больше всего разгромить и разграбить.

Это могут быть и мигранты, и представители анархистских объединений, которые во Франции, по сравнению с другими странами Европы, довольно активно себя ведут всегда, радикально левые группировки. Такое происходит уже далеко не в первый раз.

- Много разговоров о внешнем воздействии на протесты, вновь всплыла "рука Москвы". Что на это скажете?

- Говорить о том, что нынешние протесты как-то специально были инспирированы из-за рубежа, я бы не стал. Во всяком случае однозначно, по крайней мере, пока никаких доказательств этому не видно. Потому строить какие-то догадки, конспирологические версии, наверное, все-таки было бы не совсем правильно.

- Тем более, протесты, революции во Франции исторически – дело обычное. Нет?

- Во Франции общественные протесты настолько бурные происходят уже далеко не в первый раз. Те, кто следит за этой страной, прекрасно помнит и протесты желтых жилетов, и горящие французские пригороды в 2005 году. И все это тоже сопровождалось и участием погромщиков, и участием мигрантов. Такая ситуация, к сожалению, довольно привычная для страны.

- Но тут добавились и протесты в других европейских странах. Или это просто совпадение?

- Что касается связи с протестами в других государствах, опять же, я бы не стал здесь развивать какую-то теорию заговора. То, что эти протесты координируются из некоего единого центра, и так далее. Пока это совершенно не прослеживается и ничем не доказывается.

Просто важно понимать, что те проблемы, которые привели к всплеску протестов во Франции, они просто свойственны и для других государств. Про давление на государственные бюджеты, на необходимость урезать социальные расходы из-за растущей оборонки, про высокую инфляцию, госдолг, повышение цен для простого населения - об этом говорят не только во Франции, но и во многих других государствах Европы.

Просто французские беспорядки, как самые громкие и многочисленные отчасти могли послужить таким спусковым крючком и сигналом к действию для протестующих в других государствах, но говорить, что они как-то координируются между собой, я бы, пожалуй, не стал.

- Ряд экспертов проводят параллели нынешних протестов с событиями 60-годов и уходу Шарля де Голля. Могут ли они сместить Макрона?

- Здесь возникает один большой вопрос - а зачем? Президентский срок Макрона заканчивается и так уже по конституции в апреле-мае следующего года, когда в стране пройдут очередные президентские выборы. Сам он настроен доработать этот срок до самого конца. На третий подряд срок идти не собирается. Поэтому всем основным участникам политического процесса, всем партиям, кандидатам на выборах, уже и так очевидно, ну и всему обществу, что Макрон в следующем году уходит. Поэтому его свергать прямо сейчас нет никакого практического смысла. Достаточно просто подождать несколько месяцев, и пройдут в обычном порядке выборы в стране.

- То есть следует ожидать постепенного спада волны протестов и никаких новых потрясений?

- Ну до этого момента – очередных выборов президента тоже могут быть разного рода всплески протестов. Я не убежден, что нынешние беспорядки продлятся вообще даже до конца этого года и уж тем более до президентских выборов. Но надо понимать, например, голосование второго тура назначено на 2 мая, а предшествующий день - 1 мая - во Франции это всегда такой очень политически напряженный день - он всегда сопровождается демонстрациями левых сил, выступлениями и правых сил. Да, поэтому, накануне второго тура, который явно во Франции будет очень напряженным, тоже может что-то происходить, как и после.

- И каков главный вывод или урок из последних событий?

- Нынешние протесты не столько влияют на возможные результаты выборов в апреле-мае следующего года, сколько показывают, что во французском обществе есть мощный не просто протестный потенциал, но еще и такой антисистемный заряд, погромный заряд. То есть такие участники протестов будут готовы, можно сказать, будут рады выйти на улицу и что-нибудь погромить. И это вполне возможно, мы опять увидим и весной следующего года.

Что касается будущего Макрона, в принципе, нет никакой объективной необходимости его свергать протестующим. Даже если какие-то лозунги есть, они звучат уже далеко не в первый раз. Во время тех же самых желтых жилетов призывали к отставке вообще всех - и президента, и премьера, и кого только угодно, но, в общем-то, желтые жилеты уже давно закончились, а Макрон дорабатывает свой второй срок, как это и положено по конституции.

Спасибо!