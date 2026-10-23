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Израиль планирует крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу Иордана

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к самой масштабной с 1967 года операции на Западном берегу реки Иордан по устранению действующих там военизированных группировок, заявил в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы эвакуируем жителей, мы будем ходить от дома к дому, мы вывезем оттуда оружие, и вся террористическая инфраструктура будет уничтожена", - приводит его слова издание The Times of Israel.

По словам премьера, сроки проведения операции будут объявлены позже. Нетаньяху заявил, что операция станет крупнейшей с 1967 года, когда Израиль установил контроль над Западным берегом.

Как напоминает The Washington Post, ранее в пятницу в районе города Хеврон на Западном берегу Иордана двое неизвестных открыли огонь. В результате двое военнослужащих ЦАХАЛ погибли, еще трое получили ранения. Стрелки были ликвидированы, власти Израиля объявили инцидент терактом и заявили, что движение ХАМАС несет за него ответственность.

Израиль Биньямин Нетаньяху
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Израиль планирует крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу Иордана

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