США экстренно высвободят 400 тыс. баррелей нефти из SPR для НПЗ Phillips 66 в Луизиане

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - США экстренно высвободят до 400 тыс. баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), чтобы компенсировать перебои с поставками сырья на нефтеперерабатывающий завод Phillips 66 в Лейк-Чарльзе (штат Луизиана).

Как говорится в сообщении министерства энергетики США, предприятие Phillips 66 получит нефть из хранилища West Hackberry, находящегося в Луизиане. Высвобождение резервов одобрено ведомством с немедленной поставкой.

"Это позволит компенсировать временные перебои с поставками нефти на НПЗ и обеспечить бесперебойное производство моторного топлива для Луизианы и соседних регионов", - отмечается в сообщении Минэнерго.

В рамках подобных сделок с Минэнерго, компании получают нефть в долг и возвращают ее в дальнейшем с премией в виде дополнительных баррелей.

Согласно официальным данным, объем нефти в SPR на прошлой неделе опустился до 282,7 млн баррелей и находится на минимуме с октября 1982 года.