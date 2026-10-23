Поиск

Индия в августе увеличила импорт соевого масла из РФ в 7 раз до 28,5 тыс. т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Индия в августе 2026 года импортировала из РФ 28,5 тыс. тонн соевого масла, что в 7 раз больше, чем в августе 2025 года (4 тыс. тонн), сообщается в материалах министерства торговли и промышленности Индии.

Стоимость закупок выросла в 8,5 раза до $36,7 млн с $4,3 млн годом ранее.

Однако этот рост пока не смог компенсировать снижение импорта в предыдущие месяцы. В результате за 8 месяцев 2026 года Индия закупила 67,6 тыс. тонн российского соевого масла (на $84,5 млн) против 125,6 тыс. тонн (на $137,5 млн) за аналогичный период 2025 года.

Индия за 8 месяцев импортировала 3,6 млн тонн соевого масла на $4,5 млрд (за 8 месяцев 2025 года - 3,7 млн тонн на $4,2 млрд).

Наиболее крупными поставщиками являются Аргентина (1,5 млн тонн на $1,9 млрд за 8 месяцев 2026 года) и Бразилия (912,6 тыс. тонн на $1,1 млрд).

В 2025 году РФ поставила на рынок Индии 259,9 тыс. тонн соевого масла против 264,3 тыс. тонн в 2024 году. Экспортная выручка выросла до $283,5 млн с $269,6 млн в 2024 году.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп обещает поговорить с Маском о Starlink, если она не будет работать на Украине

 Трамп обещает поговорить с Маском о Starlink, если она не будет работать на Украине

Израиль планирует крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу Иордана

CК Белоруссии проверит деятельность Егора Крида после скандального видеоклипа

 CК Белоруссии проверит деятельность Егора Крида после скандального видеоклипа

Таиланд отложил введение налога на выезд

 Таиланд отложил введение налога на выезд

Власти Австрии объявили о высылке четырех российских дипломатов

Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Маск пожертвовал $445 млн республиканцам перед промежуточными выборами в США

Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

 Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12536 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов