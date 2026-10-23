Индия в августе увеличила импорт соевого масла из РФ в 7 раз до 28,5 тыс. т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Индия в августе 2026 года импортировала из РФ 28,5 тыс. тонн соевого масла, что в 7 раз больше, чем в августе 2025 года (4 тыс. тонн), сообщается в материалах министерства торговли и промышленности Индии.

Стоимость закупок выросла в 8,5 раза до $36,7 млн с $4,3 млн годом ранее.

Однако этот рост пока не смог компенсировать снижение импорта в предыдущие месяцы. В результате за 8 месяцев 2026 года Индия закупила 67,6 тыс. тонн российского соевого масла (на $84,5 млн) против 125,6 тыс. тонн (на $137,5 млн) за аналогичный период 2025 года.

Индия за 8 месяцев импортировала 3,6 млн тонн соевого масла на $4,5 млрд (за 8 месяцев 2025 года - 3,7 млн тонн на $4,2 млрд).

Наиболее крупными поставщиками являются Аргентина (1,5 млн тонн на $1,9 млрд за 8 месяцев 2026 года) и Бразилия (912,6 тыс. тонн на $1,1 млрд).

В 2025 году РФ поставила на рынок Индии 259,9 тыс. тонн соевого масла против 264,3 тыс. тонн в 2024 году. Экспортная выручка выросла до $283,5 млн с $269,6 млн в 2024 году.