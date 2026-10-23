В ЕК опровергли получение приглашения КНР вступить во Всемирную организацию по ИИ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не получала никакого официального приглашения от Китая присоединиться к его международной инициативе в сфере искусственного интеллекта, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Напомню, что позиция комиссии всегда была предельно ясной. Нам необходимо совместно с глобальными партнерами решать проблемы, связанные с рисками от искусственного интеллекта, поскольку эти вызовы носят глобальный характер и не ограничиваются рамками Европейского союза", - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Он при этом отметил, что ЕС уже сотрудничает по этой тематике с партнерами-единомышленниками на различных площадках – в ООН, G7, G20, ОЭСР.

"Кроме того, мы недавно присоединились к инициативе (полупроводниковому союзу под эгидой США - ИФ) "Pax Silica". На этих форумах мы озвучиваем свои опасения и продвигаем работу, которую ведем в рамках нашего "Закона об искусственном интеллекте" (AI Act). Не стоит забывать, что в Европе соответствующие правила уже установлены", - добавил представитель ЕК.

В пятницу издание Rapporteur со ссылкой на свои источники сообщило, что Китай предложил Европейской комиссии присоединиться к учрежденной им Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта (WAICO), призванной содействовать международному партнерству в этой области. По информации издания, об этом предложении Пекина ЕК недавно проинформировала правительства государств-членов Евросоюза. К организации, отмечает Rapporteur, сразу же присоединились еще 28 стран, включая, по его данным, Россию и Казахстан.

"И Китай, и США стремятся укрепить свои позиции в гонке по созданию более мощных моделей ИИ, формируя новые политические структуры для управления развитием этой технологии. Европа же, которая в данной гонке выступает, в лучшем случае, как "средняя держава", в настоящее время определяет свой дальнейший курс в отношении искусственного интеллекта", - говорится в публикации.

В ней утверждается со ссылкой на дипломатов, что ранее на этой неделе Еврокомиссия проинформировала национальных экспертов о том, что Пекин предложил ей присоединиться к данной инициативе.