Нетаньяху призвал Израиль готовиться к международным санкциям и сокращению помощи от США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Израилю надо подготовиться к возможности того, что против него могут ввести жесткие международные санкции, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Конечно, меня беспокоит такая перспектива", - приводит The Times of Israel слова премьера, сказанные в интервью Channel 10 в ответ на вопрос о возможности подобных санкций.

"Вам нужно понимать, что санкции возможны. И санкции в банковской сфере означают, что вам нужно создать дублирующую экономику, которая сможет обойти ограничения", - разъяснил премьер.

Он упомянул возможности задействовать альтернативные валюты для обхода санкций, а также технологии блокчейна. Нетаньяху сказал, что отдал распоряжение разработать план в этой сфере.

Также он предположил, что в какой-то момент "десятки миллиардов США помощи для военного министерства" прекратят поступать.

"Это потому что Америка изменилась. Не потому что Израиль изменился. Все кончено или будет кончено, это лишь вопрос времени", - резюмировал премьер.

В начале сентября Великобритания ввела санкции в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. В ответ Израиль ограничил работу британского генконсульства в Восточном Иерусалиме.